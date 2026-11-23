Eğlence

İstanbul Bebek'te bir mekanda arkadaşıyla oturan Teoman, hayranlarının fotoğraf isteğiyle kuşatıldı. Uzayan kuyruktan bir ara sıkılan şarkıcı, "Arkadaşlar yeter artık! Siz sonsunuz, siz gelmeyin çocuklar" diyerek duruma müdahale etti.

Aslında fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmadığını belirten Teoman, insanları kırmak istemediği için herkese "Evet" dediğini ve birini kabul edip diğerini reddettiğinde "Neden benimle çektirmiyorsun?" sorularıyla karşılaştığını anlattı.

Genç müzisyenlere yönelik nasihat isteyenlere ise oldukça soğuk bir gerçekle cevap verdi. Günümüz dünyasında ekonominin hemen hemen her alanda çok zor olduğunu vurgulayan Teoman, gençlerin müzikte kolay bir gelecek beklememesi gerektiğini söyledi. Gençlerin, hayatlarını kazanabilecekleri ve geçinebilecekleri daha emin bir alana yönelmelerini tavsiye etti.

Hayata yeniden başlasa müzisyen olarak neyi değiştireceği sorusuna ise müzisyenliğin kendisine çocukluk hayalini verdiğini söyleyen Teoman, bir ara çok sıkılıp başka şeyler peşine düşmek istediğini ancak bir şey bulamayınca geri döndüğünü ifade etti.