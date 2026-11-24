Dilan Çiçek Deniz'den Birkan Nasuhoğlu'na 'hayat arkadaşım' mesajı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin birinci yılını kutlayan çift, sosyal medya üzerinden aşklarına dair ipuçları vermeyi sürdürüyor.
Son olarak sevgilisiyle birlikte çıktığı uzun yol gezisinden fotoğraflar yayımlayan Deniz, paylaşımlarına "Hayat arkadaşımla uzun yol gezisi" notunu düştü. Romantik mesajla dikkat çeken kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.