Eğlence

22 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıran kırana bir reyting yarışı yaşandı. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Ömür Usta, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında birinci sıraya yerleşerek gecenin şampiyonu oldu.

Kanal D'nin dizisi Daha 17, tüm kategorilerde ikinci sırayı alarak takipte kaldı. TRT 1'in yapımı Teşkilat ise Total ve ABC1 gruplarında üçüncü oldu; AB kategorisinde ise üçüncülük sırasına Ömür Usta'nın özeti yerleşti.

O akşam ekranlarda sadece bu üç yapım yoktu; TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? izleyicilerle buluşmuştu. Görünen o ki Ömür Usta rüzgarı hala çok sert esiyor.