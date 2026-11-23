Eğlence

Süperstar Ajda Pekkan'ın dijital müzik hakları için başlattığı hukuk mücadelesinde ilk derece mahkemesi sanatçı lehine karar verdi. Ancak hemen sevinenler yanılmasın; bu karar henüz kesinleşmiş değil. Ayrıca ortada 373 şarkının ve albümün geri alınması gibi bir durum da yok. Asıl mesele, geçmişte imzalanan sözleşmelerin dijital yayın haklarını kapsayıp kapsamadığıyla ilgili.

Sektörde bu mevzu sadece Ajda Pekkan ile sınırlı değil, benzer konularda 200'den fazla davanın olduğu söyleniyor. Meslek birlikleri arasında ortak bir çözüm bulma konusunda ciddi görüş ayrılıkları var. Şarkıların dijital dünyadan uzak kalması dinleyiciler için üzücü olsa da sanatçının emeği, yapımcının yatırımı ve eser sahibinin telifi arasında ince bir çizgi var. Kimsenin hakkı diğerinden daha değersiz değil ama hak arayışının müziğin önünde bir engel haline gelmesi de pek hoş değil.

Çözüm aslında basit: Sanatçılar, yapımcılar, eser sahipleri ve meslek birlikleri bir araya gelip şeffaf ve sürdürülebilir bir gelir paylaşım modeli kurmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu uzlaşma sürecinde kolaylaştırıcı olması şart. Milyonların dinlediği şarkıların kimin cebine ne kadar gireceği tartışmasıyla sınırlı kalması, müzik hafızası adına pek şık durmuyor.

Dünya genelinde buna benzer olaylar yaşanıyor. ABD'de Eminem'in eski yapım şirketi F.B.T. Productions dijital telif gelirleri için dava açmıştı. İlk aşamada kaybetseler de 2010 yılında temyizde kazandılar. Oradaki olay şarkıların yayından kaldırılması değil, dijital gelirlerin nasıl paylaşılacağının belirlenmesiydi.

Sözleşmelerdeki maddelerle uğraşırken müziklerin tozlu raflarda kalması gerçekten çok baydı, artık şu orta yolu bulsanız da şarkıları rahatça dinlesek olmaz mı?