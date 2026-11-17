Eğlence

Hande Erçel, Dubai'de katıldığı özel bir davetle yine tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. Siyahın asaletini romantik detaylarla birleştiren oyuncu, tercihiyle iddialı bir görünüme imza attı.

Hande Erçel, özellikle Sen Çal Kapımı ve Aşk Laftan Anlamaz gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, uluslararası çapta tanınan başarılı bir oyuncu. Hem ekran enerjisiyle hem de sosyal medyadaki etkileşimiyle markaların radarında kalmaya devam eden yıldız, bu kez yurt dışı rotasında dikkatleri üzerine çekti.

Siyah Tüy ve Çiçek Detaylarıyla İhtişamlı Gece

Özel gece için seçtiği elbisede siyahın güçlü havasını romantik çiçek desenleriyle harmanlayan Erçel, oldukça feminen bir tercih yaptı. Elbisenin boyunca uzanan renkli çiçek motifleri tasarıma hareket katarken, omuzlardan kollara ve eteğin ucuna kadar devam eden siyah tüy detayları kombini bir anda çok daha çarpıcı ve iddialı bir seviyeye taşıdı.

Zarafeti ve ihtişamı bir araya getiren tasarım, özellikle uzun ve hacimli eteğiyle adeta bir sahne kostümünü andırıyordu. Sosyal medya kullanıcıları bu görünümü "Gösterişli ve ihtişamlı", "İnanılmaz" ve "Harika görünüyor" gibi yorumlarla destekleyerek oyuncuya tam not verdi. Bizce bu kadar tüy ve hacimle risk alınmış ama Hande'nin taşıma gücü durumu kurtarmış diyebiliriz.

Kortta Lüks ve Sporun Buluşması

Hande Erçel'in Dubai macerası sadece gece davetleriyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasına da katıldı. Raketini eline alarak korttaki performansıyla gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncu, hem yüksek enerjisi hem de neşeli tavırlarıyla organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Korttaki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan Erçel'in sportif tarzı, beraberinde getirdiği lüks detayla birleşince olay yarattı. Takvim'de yer alan habere göre, karelerdeki asıl detay bileğindeki saat oldu. İkonik saatin piyasa değerinin tam 2 milyon 400 bin TL olduğu ortaya çıktı. Spor şıklığını milyonluk bir dokunuşla tamamlamak tam ona yakışan bir hamle olmuş.

Memleket Merakı ve Ünlülerin Kökenleri

Kariyerindeki başarıları ve lüks tercihleriyle sıkça konuşulan Hande Erçel'in aslen Balıkesir Bandırmalı olduğu da belirtildi. Oyuncunun Dubai kortlarındaki doğal ve iddialı tarzı magazin dünyasında geniş yer bulurken, bu durum diğer ünlü isimlerin memleket merakını da tetikledi.

Sektörden diğer isimlerin kökenlerine bakıldığında; Burak Özçivit'in Gaziantepli, Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankaralı, Serenay Sarıkaya'nın yine Ankaralı olduğu görülüyor. Pınar Deniz ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler Adana ile bağlanırken, Haluk Bilginer'in İzmir-Seferihisar'dan, Emre Altuğ'un ise Niğde kökenli bir aileden geldiği belirtiliyor. Listede ayrıca Sezen Aksu'nun Denizli-Sarayköy'den, Teoman'ın Giresun'dan, Aslı Enver'in ise Kıbrıs'tan geldiği bilgisi yer alıyor.

Sizce 2.4 milyonluk saat kortta gerçekten gerekli miydi yoksa şıklığın tuzu biberi mi?