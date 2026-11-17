Eğlence

Tarih boyunca keşifleri, fikirleri, kazandıkları savaşlar ve buluşlarıyla dünyayı değiştiren isimler oldu. Şimdi sıra sende; bakalım genel kültürün seni 10/10'a taşıyabilecek mi?

Karşına tarihe yön vermiş 10 ünlü isim çıkıyor. Her birinin hangi katkısıyla tanındığını bulman gerekiyor. Bakalım soruları tereyağından kıl çeker gibi geçecek misin yoksa tarihin tozlu sayfalarında mı kaybolacaksın?

Kendi sınırlarını zorlamak isteyenler için hazırlanan bu test, kimlerin gerçekten 'bilgi küpü' olduğunu ortaya çıkaracak. Bizce 10'da 10 yapmayan üzülsün, çünkü bu isimler olmadan dünya bambaşka bir yer olurdu.

Sence kaçta kaç yaparsın?