Yaşam

Yemek yapmak artık sadece karnımızı doyurmak için yaptığımız bir iş değil; resmen bir yaratıcılık alanı, kafa dağıtma yöntemi ve arkadaşlarla takılma bahanesi haline geldi. Üstelik Pinterest'ten fırlamış gibi duran o estetik kareleri yakalamak için profesyonel şef olmaya ya da ultra lüks bir mutfağa sahip olmaya da gerek yok. Az malzemeyle ve birkaç basit adımla, tekrar tekrar yapmak isteyeceğin sonuçlar çıkarmak mümkün. İşte TikTok'ta viral olan ve denemeye değer olan o dört fikir.

Baked Feta Pasta: Unutulmayan viral trend

Sosyal medyanın altını üstüne getiren, kremamsı dokusuyla herkesi kendine hayran bırakan o meşhur makarna tarifini hala denemediysen çok şey kaçırıyorsun. En güzel yanı da tüm öğleden sonranı mutfakta harcamana gerek kalmaması.

İki porsiyon için gerekenler:

200 gr dilediğin bir makarna

200 gr çeri domates

150 gr beyaz peynir (feta)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Kekik, karabiber ve taze fesleğen

Hazırlanışı:

Fırını 200°C'ye önceden ısıt.

Çeri domatesleri bir fırın tepsisine al; üzerine zeytinyağı, sarımsak ve baharatları ekle.

Beyaz peyniri tepsinin ortasına yerleştir ve domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişir.

Bu sırada makarnaları paketin üzerindeki talimatlara göre haşla.

Fırından çıkan beyaz peyniri domateslerle birlikte ezerek karıştır, haşlanmış makarnaları ekle ve iyice harmanla.

Sonuç; sanki favori İtalyan restoranından sipariş etmişsin gibi duran, kremsi bir makarna tabağı oluyor.

Cloud Eggs: Kahvaltının yıldızı

Sabah kahvaltısını çok karmaşık işlere girmeden bir üst seviyeye taşımak isteyenler için bulut yumurtalar harika bir seçenek. Köpüklü beyazları ve merkezindeki sarısıyla hem göze hem damağa hitap eden eğlenceli bir versiyon.

Malzemeler:

2 adet yumurta

Bir miktar tuz ve karabiber

Biraz rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Yumurtanın beyazlarını ve sarılarını dikkatlice ayır.

Beyazları, sabit bir köpük halini alana kadar çırp.

Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye, beyazlardan iki küçük "bulut" şeklinde tepe oluştur ve ortalarına küçük bir çukur aç.

190°C fırında yaklaşık 5-7 dakika pişir.

Yumurta sarılarını açtığın çukurlara yerleştir ve hem beyazlar hem de sarılar tamamen pişene kadar fırınlamaya devam et.

Yanına kızarmış ekmek ve avokado eklediğinde, ilk lokmayı almadan önce fotoğrafını çekmek isteyeceğin bir brunch tabağına dönüşüyor.

Tortilla Pizza: 'Üşendiğim günler' kurtarıcısı

Canın pizza çekiyor ama dışarıdan sipariş verip beklemek istemiyorsan tortilla pizza imdadına yetişiyor. Hem çıtır hem de inanılmaz hızlı bir alternatif.

Malzemeler:

1 adet büyük tortilla ekmeği

2 yemek kaşığı domates sosu

50 gr rendelenmiş mozzarella

Çeri domates, biber veya mantar

Kekik

Hazırlanışı:

Domates sosunu tortillanın üzerine yay.

Mozzarella peynirini ve dilediğin malzemeleri üzerine ekle.

Peynirler eriyip taban çıtırlaşana kadar 200°C fırında yaklaşık 6-10 dakika pişir.

Dilimleyerek sıcak servis yap.

Burada sınır yok; canın ne isterse ekleyebilirsin. İster klasik margarita yap, ister bol malzemeli ve sebzeli bir versiyon dene.

Overnight Oats: Sen uyurken hazırlanan kahvaltı

Sabahları kahvaltının sadece elindeki bir bardak kahveden ibaret olduğu günlerin çözümü burada. Gece önceden hazırlayıp buzdolabına attığın yulaf, sabah seni hazır bekliyor.

Bir porsiyon için gerekenler:

50 gr yulaf ezmesi

120 ml dilediğin bir süt

2 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal

Çilek, muz veya diğer meyveler

Biraz tarçın veya kuruyemiş (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Yulafı süt, yoğurt ve balla birlikte kapaklı bir kapta karıştır.

Kapağını kapat ve en az 4 saat, ideal olarak tüm gece boyunca buzdolabında beklet.

Sabah uyandığında üzerine meyveleri ve istediğin malzemeleri ekle.

Muz ve fıstık ezmesi, çilek ve çikolata ya da elma ve tarçın gibi farklı kombinasyonlar deneyerek her güne yeni bir lezzetle başlayabilirsin.

Kısacası mutfakta şov yapmak için şef şapkasına gerek yok, sadece biraz denemeye açık olmak yeterli. Senin favorin hangisi, gece hazırlanan yulaflar mı yoksa fırında peynirli makarna mı?