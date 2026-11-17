Eğlence

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, 2000'li yılların başında yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Mustafa Sandal, bu dönemde Tuba Ünsal'dan ilham alarak şarkılar yazdığını belirtti. Hatta 2019'da sahnede şaka yaparak Seni Tek Geçerim, Pazara Kadar ve Kopmam Lazım şarkılarının bunlardan bazıları olduğunu söyledi.

Bengü, ilk albümünü Kenan ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde çıkarmıştı. Sektöre girdiği o yıllarda Ozan Doğulu ile hem uzun soluklu bir aşk hem de iş ilişkisi kurmuştu. Bengü, ayrılık sonrası bu ilişkiye dair sert açıklamalarda bulunmuş ancak daha sonra bu sözlerinden pişman olduğunu ifade etmişti.

2008-2009 yılları arasında yaklaşık bir yıl süren Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ ilişkisi, özellikle aralarındaki yaş farkıyla magazin gündeminile sallamıştı. İkilinin ayrılığına ise iş yoğunlukları sebep olmuştu.

2002 yılında Çağla Şıkel ve Gökhan Özen aşkı bomba etkisi yaratmıştı. Gökhan Özen, o dönem Şıkel'e "kelebeğim" ve "güvercinim" şeklinde seslendiğini anlatmıştı. Bu ilişki uzun süre reklam amaçlı olup olmadığı tartışmalarına konu olmuştu.

2007'de Pelin Batu ve Ahmet Hakan sürpriz bir ilişkiye başlamıştı. İlk kez Asmalımescit'te bir restoranda görüntülenen ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. İlerleyen yıllarda tesadüfen karşılaştıkları ve birbirlerini görmezden geldikleri anlar kameralara yansımıştı.

Bir başka çift ise yaklaşık yedi yıl süren uzun soluklu bir beraberlik yaşamıştı. İlişkilerini dostane bir şekilde bitiren ikili, sonraki yıllarda arkadaş kalmayı başarmış, vefat gibi zor zamanlarda ve çeşitli işlerde birbirlerine destek olmuşlardı.

2005 yılında Emret Komutanım setinde tanışan iki oyuncu, 2013 yılında sevgili olmuştu. Çok sürmeyen bu ayrılığın ardından Levendoğlu, oyuncu Birce Akalay ile evlendi.

Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen, geçmişte Aslıhan Doğan ile de anılmıştı. Bu ilişki, Aslıhan Doğan'ın 2015 yılında Arda Turan ile evlenmesinden önceki döneme denk geliyordu.

Sizin favori 'hiç beklemezdim' çiftiniz hangisi?