Yaşam

Kaç kez kendine spora başlayacağını söyledin, ama gün bittiğinde işler, koşturmacalar ve günlük sorumluluklar arasında kendimize ayıracak tek bir dakikamız bile kalmıyor. Eve dönünce tek istediğimiz şey koltuğa uzanıp dinlenmek oluyor. Ancak gerçek şu ki, hareket etmek için illa bir veya iki saat boyunca spor salonunda ter dökmek gerekmiyor. Gün içine serpiştirilmiş birkaç dakikalık egzersizler, özellikle de günlük hayatın içine eklenen ekstra hareketlerle birleştiğinde harika bir başlangıç olabilir. Olay, asla gelmeyecek olan o 'boş bir saat'i beklemek değil, zaten sahip olduğumuz vakti akıllıca kullanmak.

Küçük adımlarla başla

Tam teşekküllü bir antrenman fikri şu an için imkansız görünüyorsa, çıtayı iyice aşağı çekmek en mantıklısı. Vücudu aktif hale getirmek için on dakika bile yeterli olabilir. Evde yapılabilecek squat, lunge, olduğun yerde yürüyüş, duvar şınavı ve hafif esneme hareketleri başlangıç için ideal seçenekler. Burada kritik nokta, kendi fiziksel durumuna uygun hareketleri seçmek ve ihtiyaç duyulduğunda küçük molalar vermek. İlk günden kendini aşırı zorlamaya gerek yok; asıl hedef, sürdürülebilir bir alışkanlık kazanmak.

Zamanı parçalara böl

Egzersizin tek seferde ve blok halinde yapılması gerektiğiten kim söyledi? Sabah on dakika, öğleden sonra beş dakika şeklinde vakitleri değerlendirmek gayet mümkün. Mesela kahvenin hazırlanmasını beklerken birkaç esneme hareketi yapmak, iş molasında kısa bir yürüyüşe çıkmak veya telefonla konuşurken evin içinde hareket etmek hayat kurtarır. Bu küçük fırsatlar tam kapsamlı bir spor programının yerini tutmasa da, hareketsiz yaşamın getirdiği etkileri azaltmak için çok değerli.

Yürüyüşün gücünü kullan

Günlük rutine hareketi eklemenin en kolay yolu kesinlikle yürümek. Mümkünse otobüsten bir durak önce inmek, asansör yerine merdivenleri tercih etmek veya öğle yemeğinden sonra kısa bir tur atmak büyük fark yaratıyor. Mahalle arasında yapılacak kısa bir yürüyüş, sadece vücudu hareket ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekranlardan ve bitmek bilmeyen sorumluluklardan uzaklaşmak için de bir fırsat sunuyor. Tüm günü yeniden organize etmeye gerek kalmadan hareket fırsatları yaratmak işin sırrı.

Planlama ve esneklik

Boş vakit bulmayı beklerseniz, sporu sürekli erteleme ihtimaliniz çok yüksek. Bunun yerine egzersizi kendinizle olan küçük bir randevu gibi düşünmek lazım. İster işten önce ister eve dönüşte olsun, size uygun belirli bir saat seçmek işleri kolaylaştırır. Hatta bir gece önceden kıyafetleri hazırlayıp ne yapacağınıza karar verirseniz, o anki organizasyon telaşıyla vakit kaybetmezsiniz.

Tabii ki her gün aynı enerjiye sahip olmayacağız; bazı günler yerimizden kalkmak bile zor gelebilir. Böyle günlerde planlanan antrenmanı yapamamak bir başarısızlık değil. Enerjiniz düşükse daha kısa ve hafif versiyonları denemek ya da tamamen dinlenmeye öncelik vermek gerekir. İstikrar, her gün kendini zorlamak değil, uzun vadede kendine bakmanın bir yolunu bulmaktır. Spor, özel ekipmanlar veya katı programlar gerektiren, saatler süren bir süreç olmak zorunda değil. On dakikalık ev egzersizleri veya kısa yürüyüşlerle başlanabilir. Önemli olan, programın değişmesini beklemek yerine bugün yapılabileceklerle başlayıp zamanla uyum sağlamak. Çünkü en iyi rutin, yoğun günlük hayatın içinde stres kaynağına dönüşmeden sürdürülebilen rutindir.

Sizce de spor salonuna gitme zorunluluğu hissetmeden hareket etmek çok daha rahat değil mi?