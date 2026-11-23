Eğlence

11 Aralık'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan psikolojik gerilim filmi Kadim Mavi, seyirciyi parçalanmış bir mozaiğin izinde kendi anlamını aramaya davet ediyor. Emir Ziyalar'ın yönettiği ve senaryosunu Doruk Kumkumoğlu ile birlikte yazdığı yapımda başrol oyuncularından Tülin Özen, filmdeki arkeolog Özlem karakterinin aklı, bilimi ve hayatta kalma içgüdüsünü temsil ettiğini belirtti.

Özen, arkeolojinin çocukluk yıllarındaki ilk meslek hayallerinden biri olduğunu ve geçmişte yaşamış insanlarla karşılaşma fikrinin kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyledi. Senaryonun alışıldık gerçekçilik kalıplarının dışına çıkmasının kendisini projeye çektiğini ifade eden oyuncu, karakteri oluştururken diğer iki karakter ve hayatla nasıl bir tezat veya değme noktası yakalayabileceğine odaklandığını anlattı. Yönetmenle birlikte Özlem karakteri için bazı gizler oluşturduklarını belirten Özen, izleyicinin bu gizleri cümlelerle tanımlayamasa bile derinlerde hissedeceğini ve bunun tekinsiz bir his yaratabileceğini düşünüyor.

Filmdeki kırık mozaiğin, seyircinin sinema salonunda yaşayacağı deneyimin bir yansıması olduğunu belirten Özen, bazı parçaların bilerek açıkta bırakıldığını ve merak duygusunun bu belirsizlikten beslendiğini vurguladı.

73 dakikalık yapım, 1. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üç ödül kazandı. Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra Can Kuman ile "En İyi Müzik", Emir Ziyalar ve Jérôme Pesnel ile de "En İyi Kurgu" ödüllerini aldı. Inter Medya ve PaleOwl yapımcılığında hazırlanan filmin görüntü yönetmenliğini Murat Emkuzhev, sanat yönetmenliğini ise Natali Yeres üstlendi. Kadroda Tülin Özen'in yanı sıra Umut Aksoy, Barış Kolik, Yaşar Karakulak, Öykü Su Okur ve Bilgi Nur Aydoğmuş yer alıyor.

Sizce böyle parçalanmış, gizemli hikayeler izleyiciyi gerçekten yakalıyor mu yoksa kafa karıştırıcı mı oluyor?