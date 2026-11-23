Eğlence

Sektörün en ünlü kahramanlarından James Bond rolüne seçilen 40 yaşındaki Robert Pattinson, henüz film setine adım atmadan kasasını doldurmaya başladı. İddialara göre oyuncu, sadece seçmelere katıldığı için 1 milyon dolar, yani 760 bin sterlin aldı.

Sadece başlangıçla yetinmeyen Pattinson için rakamlar daha da yükselecek gibi görünüyor. Rolü canlandırması karşılığında 58 milyon sterlin ile 75 milyon sterlin arasında bir ücret alacağı konuşuluyor. Oyuncunun kariyeri boyunca edindiği toplam servetin ise 80 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Tabii bunlar şu an için sadece iddia; çünkü sözleşme detayları henüz netleşmiş değil. Hatta bu rakamların çok daha yukarılara çıkma ihtimali bile var.

Ian Fleming'in yarattığı ve daha önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig'in hayat verdiği efsanevi 007 karakteri artık Robert Pattinson'a emanet. Alacakaranlık serisinden tanınan oyuncu, 2018'den beri birlikte olduğu Suki Waterhouse ile bir çocuk sahibi.

Şaka mı bu? Seçmelere gitmek için para almak mı olur? Biz ancak hayal ederiz.