Eğlence

Taşacak Bu Deniz dizisinin 39. bölüm finalinde ortalık fena karıştı. Şerif'in kurduğu zalim tuzak sonucu, İso öz abisi Oruç'un ölümüyle abisi bildiği Adil Koçari'yi vurmak arasında kaldı ve sonuç kanlı bitti. Kurşunla ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Adil'in sağlık durumu şu an tam bir gizem.

Sosyal medyada Ulaş Tuna Astepe'nin projeden ayrıldığına dair söylentiler uçuşmaya başladı ancak sakin olalım; ne yapım şirketinden ne de kanaldan böyle resmi bir açıklama gelmiş değil. Görünen o ki bu dedikodular tamamen kurgusal gelişmelerden kaynaklanıyor. Yani Ulaş Tuna Astepe'nin dizideki geleceği, karakterin hastanedeki yaşam mücadelesinin nasıl sonuçlanacağına bağlı.

İşin rengi 40. bölüm fragmanıyla daha da değişti. Fragmanda İso'nun Fadime'ye "Adil abi kurtulamamış" dediği duyuluyor. Tabii biz bu dizileri biliyoruz; bu sahne gerçekten karakterin öldüğünü mü gösteriyor yoksa bizi ters köşe yapmak için mi kurgulandı, belli değil.

Aslında her şey çok romantik başlamıştı. Adil ve Esme, sevdalarının önündeki engelleri kaldırmak için geçmişin sırlarını çözmeye karar vermişti. Esme'nin Adil'i terk etmeme, Adil'in ise hapise ya da mezara gitmeme sözü verdiği, Şerif ve Timur'a karşı planlar yaptıkları bir döneme girmişlerdi. Ama Şerif'in Furtuna ailesine kurduğu tuzak tüm dengeleri altüst etti.

Adil Koçari'nin hayatta kalıp kalmayacağı 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde netleşecek. Bakalım Adil gerçekten veda mı ediyor yoksa şanslı günündeler mi?