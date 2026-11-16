Eğlence

Mert Ramazan Demir'in yeni projesi sonunda belli oldu. Oyuncu, Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan ve 1963 yılında Metin Erksan'ın yönettiği efsane film Susuz Yaz'ın dizi versiyonunda Osman karakterini canlandıracak.

Kendi deyimiyle "çok mutlu" olduğu bu projeyle ilgili konuşan Demir, Susuz Yaz'ın Türk sinema tarihindeki önemine değindi. Hikayenin Necati Cumalı'nın kitabındaki bir öyküden, 70 sayfalık bir alıntı olduğunu belirten oyuncu, çok güzel bir ekiple çalıştıklarını ekledi.

Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı dizi, bizi 1970'li yılların Adana'sına götürüyor. Çarlak köyünde yaşayan iki kardeşin hayatını altüst eden olayları izleyeceğimiz yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal var.

Oyuncu kadrosu da oldukça kalabalık. Mert Ramazan Demir'e; Lizge Cömert, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu ve Umut Kurt eşlik edecek. Ayrıca Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zabcı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper de kadroda yer alıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.