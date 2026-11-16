Eğlence

Oyuncu Almila Ada Çilsal, sosyal medya hesabından hamilelik sürecine dair özel kareler paylaştı. Geçen yıl İhsan Çilsal ile evlenen ve Haziran ayında bebek beklediğini duyuran 32 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğrafların altına "Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay..." notunu düştü.

Doğuma çok az zaman kala heyecanla bekleyişini sürdüren Çilsal'ın paylaşımına Rojda Demirer ve İlker Aksum gibi meslektaşları "Allah bağışlasın" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada bebeğin cinsiyeti henüz bilinmiyor.

Kısacası heyecan tavan, biz de merakla bekliyoruz!