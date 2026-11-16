Eğlence

La Casa De Papel dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan İspanyol oyuncu Fernando Soto, bir Türk muhabirle gerçekleştirdiği röportajda Türk halkına olan sevgisini dile getirdi. Müfettiş yardımcısı Angel Rubio karakterine hayat veren 58 yaşındaki oyuncu, Bartın Hakkında isimli internet haber sitesinden muhabir Oğuzhan Köroğlu'nun sorularını yanıtladı. Soto, bu röportaj için Köroğlu'na kısa bir video göndererek teşekkürlerini sundu. Muhabir Köroğlu ise bu görüşmeyi gerçekleştirebilmek için dijital platform ve oyuncunun menajeriyle altı ay boyunca yazışmalar yaptığını kaydetti.

Küresel başarının sırrı ve ekip ruhu

Dünya genelinde 160 milyon kişi tarafından yaklaşık 1.3 milyon saat izlenerek rekorlar kıran dizinin başarısı hakkında konuşan Soto, bu sonucun arkasında büyük bir emeğin olduğunu vurguladı. İşlerini önemsedikleri ve çok çalıştıkları bir yapım olduğunu belirten oyuncu, başarının sadece ön plandaki isimlerle değil, aynı zamanda kamera arkasında büyük gayretle çalışan set ekibinin çabalarıyla mümkün olduğunu söyledi. Senaryonun ve oyuncu performanslarının da dizinin sevilmesinde etkili olduğunu ekleyen Soto, Pedro Alonso'nun müthiş oyunculuk performansına ve canlandırdığı çok yönlü karakterin etkileyiciliğine dikkat çekti.

Dünyaca ünlü olmanın hissettirdikleri

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından birinde rol aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Fernando Soto, sevdiği işi yapabilmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Özellikle tüm dünyadaki insanların sevgisini hissedebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden takip edilmeye devam ettiklerini ve sokakta yürürken bile insanların kendilerini durdurup sevgiyle kutladıklarını anlatan oyuncu, aldığı tüm bu hayranlık dolu tepkiler için takipçilerine teşekkür etti.

Yeni hedefler ve Türkiye mesajı

Kariyerine dair planlarından bahseden Soto, aslında büyük hayalleri olan biri olmadığını, günü yaşayan ve anın tadını çıkaran, sevdikleriyle vakit geçirmeyi önemseyen bir yapıda olduğunu söyledi. Ancak profesyonel açıdan baktığında, İspanya dışındaki oyunculuk fırsatlarını yakalamak istediğini belirtti ve bir gün bir bakmışsınız dedektif Rachel'e aşık olmuşsunuzdur dedi. Türk ve İspanyol halkının son dönemdeki yakınlaşmasına da değinen oyuncu, dünyanın daha yaşanır ve daha iyi bir yer olmasını temenni etti. Türkiye'deki tüm hayranlarına teşekkür ederek kucak dolusu sevgilerini gönderdi.

La Casa De Papel cephesinde ise gözler yeni sezonda. Dizinin altıncı sezon hazırlıklarının sürdüğü ve çekimlerin tamamlanmasının ardından yapımın yayına girmesinin beklendiği bildirildi.