Eğlence

Manken Özge Ulusoy, bir marka için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile beraber olan Ulusoy, ilişkileri hakkında konuştu ve birbirlerinin özel alanlarına ve kariyerlerine çok saygı duyduklarını belirtti. Evlilik konusuyla ilgili ise "Evlilik durumunu akışına bıraktık" diyerek durumu özetledi.

Sohbetin devamında alışveriş alışkanlıklarına da değinen Ulusoy, bütçe yönetiminin önemine dikkat çekti. Alışveriş yaparken bütçeyi düşünmek zorunda olduklarını söyleyen ünlü manken, zamansız ve kaliteli parçalar seçmenin uzun süreli kullanım sağladığını ekledi.

Bizce akışına bırakmak her zaman en güvenli liman ama düğün davetiyesi için şimdilik beklemedeyiz. Bakalım bu akış bizi nereye götürecek?