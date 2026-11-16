Eğlence

Oyuncu Merve Dizdar, hamilelik sürecinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları paylaşmak için bir saattir uğraştığını belirten Dizdar, gönderisine "Bir saattir uğraşıyorum fotoğraf koyacağım diye…geç olsun güç olmasın... Eylül,Ekim,Kasım karışıkssss belki Ağustos da vardır..." notunu düştü.

Sosyal medyadaki bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi topladı. Sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi; Ezgi Mola, Yekta Kopan, Aybüke Pusat ve Sumru Yavrucuk ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yapan isimler arasında yer aldı.