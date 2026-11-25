Eğlence

Filmin oyuncuları, seyircili galalarla izleyicilerle buluşacak. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel gibi isimlerin yer aldığı filmin gala takvimi belli oldu.

3 Aralık'ta gerçekleşecek İstanbul galasının biletleri dakikalar içinde tükendi. Heyecan burada bitmiyor; oyuncular 4 Aralık'ta Adana, 5 Aralık'ta Ankara ve 6 Aralık'ta İzmir'de hayranlarıyla buluşacak. Sürpriz ise rotanın yurt dışına kırılmasıyla geldi: Oyuncular 9 Aralık'ta Köln ve 10 Aralık'ta Amsterdam'da düzenlenecek seyircili galalarla Avrupa'ya açılıyor.