Eğlence

Dolunay Soysert’in ‘Ne Münasebet’ programında buluşan oyuncular, Muhteşem Yüzyıl’ın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen dizinin yeni kuşaklar tarafından hâlâ ilgiyle izlendiğini konuştular. Nur Fettahoğlu, özellikle küçük yaştaki izleyicilerin kendisini dizideki karakteriyle tanıdığını belirtti.

Sohbet sırasında eski set ortamı ile günümüzü kıyaslayan Pelin Karahan, o yıllardaki çalışma koşullarını ve kurulan arkadaşlıkları özlediğini dile getirdi. Nur Fettahoğlu ise eski günlerdeki güven ve birlik duygusunun yerini bireyselliğin aldığını savundu. Fettahoğlu, "Şu anda onu göremiyorum. Herkes bireysel, ‘Ben iyi olayım’ derdinde. Her yerde savaşlar çok sert" diyerek bugünkü duruma sitem etti.

Dizinin ikonik kostümleri hakkında konuşan Selma Ergeç, o dönemde kostümlerin içine kot giydiğini ve kıyafetleri çok sevdiğini anlattı. Ergeç, bu kostümleri çok özlediği için eşine kendisine kostüm diktirdiğini ve onlara bakınca duygulandığını paylaştı.

Programda özel hayat sorularına da yer verildi. Nur Fettahoğlu, hayatından çıkardığı birine asla ikinci şans vermediğini net bir şekilde belirtti. Fettahoğlu, çok sabredip beklediğini ancak bir şey bittiğinde bittiğini söyledi. Aldatan erkeği affedip affetmeyeceği sorulan Pelin Karahan ise "Hayır, ne münasebet. Toparlayamaz ki. Dışarıdan toparlanır, içeriden toparlayamaz" cevabıyla durumu özetledi.