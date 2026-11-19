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İngiliz televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan simalarından olan oyuncu, oyunculuk dışındaki zamanlarda el emeği gerektiren işler yapmaktan hiç çekinmediğini söyledi. Hatta dört aylık yoğun bir İngiltere tiyatro turnesini bitirdikten hemen sonra fayans döşeme işine girmiş.

Opacic, gittiği bir evde kendisini tanıyan bir müşterinin gizlice fotoğrafını çektiğini ve ardından onu arayıp "Görüyorum ki oyunculuğu bırakmışsınız" diyerek alay ettiğini anlattı. Oyuncu, bu durumu olgunlukla karşıladığını belirterek, "Gururunuzu bir kenara bırakıp çalışmanız gerekir" diyerek sadece mutfağın fayanslarını döşemek için orada olduğunu söylediğini ekledi. Ayrıca, küçük bir internet araştırmasıyla aslında büyük bir tiyatro turnesinden yeni döndüğünün kolayca görülebileceğine dikkat çekti.

İşçi sınıfı bir aileden gelen Opacic, oyunculukta yakaladığı başarıyı büyük bir şans olarak görüyor ve televizyon projeleri arasındaki boşluklarda bu tarz işlerde çalışmaktan mutlu olduğunu vurguluyor.

Haberlerin en güzel kısmı ise şu: Paul Opacic, yapımcılardan gelen teklifle çok sevdiği Emmerdale dizisine geri dönmeye hazırlanıyor. 1996-1999 yılları arasında Steve Marchant karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun, yeni bölümlerde sürpriz gelişmelerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Bizce bu mütevazılık seviyesi gerçekten takdire şayan. Kim bilir, belki de bir gün set arasında fayans döşeyen başka yıldızlar da görürüz, ne dersiniz?