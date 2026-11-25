Eğlence

Sosyal medya kullanıcıları 21 Kasım 2026'da yine paylaşımlarıyla güldürdü. Bir kullanıcı, annesinin kendi yaşındayken üç çocuğu olduğunu söylemesi üzerine ajandasına hangi sticker'ı yapıştıracağını düşündüğünü yazdı.

Bir başka kullanıcı yemek yarışmasına gelen robot kaynanaya isyan etti, bir diğeri ise bir programda yıllardır aynı kişilerin yarışmasına tepki gösterdi. Yalnız başına yemek yiyemem, sinemaya gidemem diyenlerin yanında kendi yalnızlıklarını anlatan paylaşım ile hatayı kendinde arayanların yanındaki paylaşım da öne çıktı.

Bir şeyi kafaya takma süresinin maksimum 5 dakika olmasının güldürdüğünü yazan bir paylaşım da listede yer aldı. Kısacası, X tarafında kaos ve mizah bir kez daha el ele verdi.