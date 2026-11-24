Eğlence

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Okan Kurt ile beraber Uludağ'a gitti. Tatilden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Gürdal, kocasına yazdığı notla takipçilerini güldürdü.

Fotoğrafların altına "Benim için daha çok çalışıp, daha çok çalıştığı için stres olup dünyayı bana dar eden kocamla" yazan Gürdal'ın bu esprili yaklaşımı, kısa sürede yorumların odağına yerleşti.

İzdivaç programlarıyla tanınan ve şu an sosyal medya içerikleri üreten Hanife Gürdal ile Okan Kurt'un yolu aslında pek düz ilerlememişti. Evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde yolları ayıran çift, bir süre ayrı kaldıktan sonra haziran ayında sürpriz bir kararla, gözlerden uzak şekilde dünya evine girmişti.

Nikâh sonrası birlikte paylaşım yapmaya devam eden ikili, bu kez Uludağ tatiliyle sosyal medyanın gündemine girdi. Bizce bu kadar stresle başa çıkabiliyorsa, aşk gerçekten kazanmış demektir. Bakalım bu tatil sonrası stres seviyesi düşecek mi yoksa yeni bir 'dünya daraltma' seansı mı gelecek?