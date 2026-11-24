Eğlence

Selena Gomez için turşu sadece bir yan ürün değil, bildiğiniz tutku. Meksika asıllı Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, çocukluğunun geçtiği Teksas'ta sokak lezzetleri sayesinde turşuyla tanışmış ve o yıllardan sonra sürekli turşu tüketmeye başlamış. Hatta arkadaşları doğum gününde ona turşudan yapılmış bir pasta hazırlatmışlar.

Benny Blanco'dan şaşırtıcı itiraf

Selena Gomez'in turşu aşkı evliliğinde de etkisini sürdürüyor. Eşi müzisyen Benny Blanco, Sevgililer Günü'nde Gomez'e bir kavanoz turşu hediye etmiş. Ancak Blanco'nun paylaştığı detaylar durumu daha da uç noktaya taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile sohbet eden Blanco, eşinin bu sevgisinden bahsetmiş. Blanco, eşinin her gün bir kavanoz turşu yediğini ve ondan vazgeçmesine imkân olmadığını söylemiş. Lopez ise bu tutkuya şaşkınlıkla karşılık vermiş.

Turşulu mısır tarifi Türkiye'de viral oldu

Sadece turşu yemekle yetinmeyen Gomez, bu tadı farklı lezzetlerle birleştirmeyi de seviyor. Ünlü yıldızın patlamış mısıra bu tadı katması dikkat çekti. Gomez, önce mısırlara acı sos eklemiş, ardından patlamış mısırları turşu suyuna bulayarak tüketmiş. Bu sıra dışı tarif kısa sürede Türkiye'de viral hale gelmiş ve birçok kişi mısırı turşu suyuna batırarak denemeye başlamış.

Birinci yıl dönümü kutlaması

Turşu gündeminin yanı sıra Selena Gomez ve Benny Blanco, evliliklerinin birinci yıl dönümünü de romantik bir şekilde kutladı. Uzun yıllar süren dostluklarını 2023 yılının sonlarında aşka dönüştüren çift, 27 Eylül 2025 tarihinde özel bir törenle dünya evine girmişti. Düğün sonrası ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili, yıl dönümü için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Gomez, Instagram hikayeler bölümünde şık kıyafetlerle çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak eşine olan sevgisini dile getirdi. Siyah-beyaz kareye "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni dünyalar kadar seviyorum" notunu düşen sanatçının bu samimi paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış.

Yıldızların turşu merakı

Selena Gomez'den önce Dua Lipa da turşu suyuyla hazırladığı bir içecekle gündeme gelmişti. Lipa'nın viral olan bu tarifi deneyenler arasında tadı beğenenler olduğu kadar, bu aromaya alışmakta zorluk çekenler de olmuştu.

Sizce patlamış mısırı turşu suyuna batırıp yemek nasıl bir deneyim olur? Turşu tutkunları için denemeye değer olabilir.