Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu nişanlandı

Eğlence

Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Bir süredir birlikte olan çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Çift, nişan töreninden romantik kareleri "İşte dönüm noktası 14.11.26" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Davetliler de mutlu anları kendi hesaplarından yayınlayarak kutlamaya ortak oldu.

Aslında bu sürpriz çok da sürpriz değildi; Şifanur Gül, geçtiğimiz yıl 28'inci yaş gününde Berk Bakioğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. Görünüşe göre her şey planlandığı gibi gidiyor.

Sizce bu ikili yakıştı mı?