Ekran başında neler oluyor? İzleme listemize girenler

Eğlence

Altı yıllık uzun bir bekleyişin ardından Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Bir Başkadır’ dört bölümlük kısa bir sezonla geri dönüyor. Bu kadar kısa bir dönüş şaşırtsa da sonuç oldukça etkileyici. Tam bir final sayılmayan sonuyla birlikte, dramatik açıdan sağlam, içten ve çarpıcı bir geri dönüş izliyoruz. Dizi, karakterlerin psikolojisini ülkenin genel ruh haliyle, kültürüyle ve şüphe iklimiyle harmanlarken; gücün nasıl suistimal edildiğini ve buna rağmen süregiden umutları iç içe anlatmayı başarıyor. Oyuncuların performansları ilk sezondaki başarısını koruyor. Özellikle Berkun Oya’nın başkomiser Muzaffer rolündeki oyunculuğu ayrı bir alkışı hak ediyor.

Casusluk türünü sevenler için ‘Slow Horses’ 6. sezonu yine hızır gibi yetişti. Mick Herron’ın roman serisinden Will Smith’in uyarladığı dizi, izleyiciyi kendi dünyasına çekmeye devam ediyor. Bu sezonda aksiyon biraz daha ön plana çıkmış durumda. Gary Oldman’ın canlandırdığı Jackson Lamb ve onun meşhur nükteleri bu kez biraz daha geri planda kalsa da kalite kaybı yok. İngiliz mizahı, zekâsı, ritmi ve Soğuk Savaş geleneğine yaptığı göndermelerle türünün açık ara en iyi örneklerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Sezondaki Mathilda göndermesi ise izleyici için hoş bir sürpriz olmuş.

Sinema tarafında Lee Çang-dong imzalı ‘Possible Love’, seyirciyi başkalarının hayatına bakış açısını sorgulayan hipnotik bir deneyime davet ediyor. Sınıfsal eşitsizliğin, arzunun ve başkasının acısına tanıklık etmenin sorumluluğunun işlendiği film, toplumsal gerçeklerin en mahrem ilişkilere nasıl sızdığını büyük bir incelikle ve güçlü oyunculuklarla anlatıyor. Yazar, bir filmi dünyasında bu kadar kaybolarak uzun zamandır izlemediğini söylüyor.

Gerilim ve aile sırları tutkunları için ‘The Better Sister’ radarımızda. Alafair Burke’ün romanından uyarlanan, Olivia Milch ve Regina Corrado imzalı dizi, kız kardeşler arası rekabeti bir soap opera tadında sunup bunu başarıyla gerilimle birleştiriyor. Jessica Biel ve Elizabeth Banks’in oyunculukları diziyi tek başına sırtlıyor. Kardeşlik, annelik, saygınlık ve makbul kadınlık gibi kavramlar üzerine düşündürürken bazı noktalarda klişelere sığınması veya gizemin kendini fazla belli etmesi kusursuz olduğunu söylememize engel olsa da izlenmeye değer.

‘The Diplomat’ ise Debora Cahn’ın zekâ dolu senaryosu ve düşmeyen ritmiyle son yılların en iyileri arasında yerini sağlamlaştırmış durumda. Özellikle 4. sezon, güncel siyasete ve gerçekliğe yaptığı yerinde göndermelerle serinin en iyi sezonu olmuş. Kişisel ilişkilerden uluslararası siyasi arenaya kadar güç suistimalinin hayatı nasıl çıkmaza soktuğunu mükemmel bir kurgu ve akıl oyunlarıyla aktarıyor.

Gerçek suç ve belgesel sınırlarını zorlayan yapımlara gelirsek, Nathan Fielder ve Lance Oppenheim imzalı ‘YouCanSeeEverything’ teknik açıdan çok başarılı ve katmanlı bir film. Bakış açısı, gerçeklik ile algı arasındaki ilişki ve birini anlamanın psikolojik sınırlarını sorguluyor. Ancak Theranos skandalı ve Elizabeth Holmes’un iddiaları hakkındaki bilgilerle yeterince desteklenmediği için bir noktadan sonra belgeselden ziyade kendi üzerine kapanan bir gösteriye dönüşüyor. Canlandırmalar yaratıcı olsa da bir personanın nasıl kurulduğu konusundaki imkânları yeterince geliştiremiyor. Yine de gerçek suç türü ve gerilim meraklıları için üzerine konuşulmaya değer bir iş.

Son olarak Lance Oppenheim’ın ‘Primetime’ filmi, güçlü oyunculukları ve teknik başarısıyla dikkat çekse de senaryo kısmında hayal kırıklığı yaratıyor. Çocuk istismarının televizyonda bir gösteriye dönüştürülmesini ve reyting hırsını işlemesine rağmen, dramatik yapı zayıf kalıyor. Karakterlerin sıkışmışlığı veya televizyon dünyasındaki güç savaşları yeterince hissedilmiyor. Genç oyuncunun sömürülmesi ile çocukların uğradığı istismar arasındaki paralellik sadece ima düzeyinde kalıyor. Ses, kurgu ve görüntüyle yaratılan kâbus atmosferi hikâyede karşılığını bulamasa da reji ve oyunculuk performansı için izlenebilir.