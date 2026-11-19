Eğlence

Kanal D için hazırlanan ve OGM Pictures imzalı Karakuyu dizisinin çekim takviminde değişikliğe gidildi. Tokat'ta yürütülen çalışmalarda üçüncü bölümün tamamlanmasıyla birlikte set ekibi kısa süreliğine molaya çıkıyor.

Ekibin yeterli bölüm stoğuna ulaşmış olması sebebiyle çekimlere ara verileceği öğrenildi. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği ve senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı yapımın ekibi, 19 Kasım'da İstanbul'a dönüyor.

Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, yayın tarihinin netleşmesini bekleyen ekip aralık ayının başında yeniden Tokat'a giderek çekimlere kaldığı yerden devam edecek.

Onur Tuna ve Özge Törer'in başrollerinde olduğu dizinin kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yayın takviminde yeni bir değişiklik olmazsa, Karakuyu'nun perşembe akşamları ekrana gelmesi bekleniyor.

Dizinin hikayesi ise geçmişinden uzaklaşıp kendine yepyeni bir hayat kuran Ferda'nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara geri dönmesini ve burada yaşadığı dönüşümü konu alıyor.

Bölüm stoğu yapmak mantıklı bir hamle ama umarız bu mola yayın tarihini çok sarkıtmaz, merakla bekliyoruz!