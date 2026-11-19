Eğlence

Komedyen Hayrettin'in programında beklenmedik bir olay yaşandı. Eğlenceli anların hakim olduğu ortamda, konuklardan bir fenomen aniden havaya sıçrayarak diğer konuğa uçan tekme attı.

Beklemediği bir hareketle karşılaşan ve şaşkına dönen konuk, yediği tekmenin ardından öfkelenerek karşılık vermek istedi. Ancak aralarındaki fiziksel güç farkı nedeniyle fenomene müdahale etmeyi başaramadı.

Programın en çarpıcı anları arasına giren bu olayla beraber, eğlence amacıyla bir araya gelen konuklar arasındaki atmosfer bir anda gerginliğe dönüştü. Açıkçası şaka mı yoksa gerçek bir kavga mı anlamak zor ama uçan tekme detayı işi bambaşka bir boyuta taşımış.

Sizce bu kadarı eğlence için normal mi, yoksa doz aşımı mı?