Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinde şok ayrılık

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Daha önce birçok kez ayrılık iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi. Akif Yaman'ın özel haberine göre ünlü çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

İkili, ayrılık iddialarına Mert Demir'in Harbiye konserindeki görüntülerle yanıt vermişti. Konserden günler sonra Mert Demir, sevgilisinin Paris Moda Haftası'ndan yaptığı paylaşıma "Çiçeksin çiçek" yorumunu yazarak reklam aşkı iddialarına yeniden yanıt vermişti.

Şu an için ayrılığın tam olarak neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama yok. Çiftin tarafında da konuya dair henüz resmi bir beyanat yayınlanmadı. Ancak sosyal medyadaki durumları oldukça enteresan.

Normalde ayrılık sonrası ilk yapılan şey olan 'takibi bırakma' olayını bu ikili pas geçmiş. Serenay ve Mert, birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar. Hatta daha önce paylaştıkları romantik kareleri profillerinden kaldırmamış olmaları da dikkat çekiyor. Yani ayrıldılar ama dijital izleri hâlâ yerinde duruyor.