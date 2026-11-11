Rosie Huntington-Whiteley'den şaşırtan dekolte tercihi

Eğlence

İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, katıldığı davette tercih ettiği siyah elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk bakışta yüksek yakası, uzun kolları ve vücudu saran kesimiyle oldukça sade ve kapalı bir görünüm sergileyen 39 yaşındaki model, elbisenin yan tarafındaki cesur kesimle herkesi şaşırttı.

Kıyafetin en çarpıcı detayı, kalça kısmına kadar uzanan derin yan dekoltesiydi. Önden bakıldığında klasik bir gece elbisesini andıran tasarım, yandan bakıldığında oldukça iddialı bir tarza bürünüyordu. Huntington-Whiteley, saçlarını geriye doğru toplayıp gösterişli küpelerle tamamladığı bu stiliyle kameralar karşısında farklı açılardan poz verdi.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve güzellik sektöründeki çalışmalarıyla da bilinen Rosie, stil seçimleriyle konuşulmaya devam ediyor. Hollywood yıldızı Jason Statham ile 2010 yılından beri birlikte olan model, ünlü oyuncuyla 2016 yılında nişanlandı. Çiftin Jack Oscar ve Isabella James adında iki çocuğu var.

Sadelik ile iddiayı aynı elbisede buluşturmak riskli bir hamle ama Rosie bunu nasıl başarmış? Bizce yan dekolte detayı geceye gerçek heyecanı katmış.