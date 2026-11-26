Eğlence

Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök, on yıldır süren ilişkilerini Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen görkemli bir düğünle resmileştirdi. Ancak geceye katılan isimler arasında şarkıcı Rafet El Roman da vardı.

Şarkıcı Rafet El Roman, düğüne gelişinin aslında planlı olmadığını ve buraya yanlışlıkla geldiğini açıkladı. Gazetecilerle karşılaştığında durumu esprili bir dille anlatan El Roman, Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik, röportaj da vereyim diyerek durumu tiye aldı.