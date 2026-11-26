Eğlence

Can, 2026 turnesinin kapanış konserini İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Turnesinin başladığı noktada final yapmayı tercih eden sanatçı, kendi hit şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerini de repertuvarına ekledi.

Her esere kattığı kendine özgü yorumuyla dinleyicilerden yoğun alkış alan Can, böylece turne takvimini tamamlamış oldu. Sanat müziği ve halk müziği dokunuşları akşamın havasını kesinlikle değiştirmiştir diye düşünüyoruz.

Sizce repertuvara eklenen türler yakışmış mı?