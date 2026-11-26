Bir moda defilesi ile canlı konser tek bir şovda bir araya geldiğinde ne olur? MAD TV tarafından 2011'de Atina'da yaratılan MadWalk tam olarak bunu sunuyor. Etkinlik, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü 16. edisyonuyla geri döndü.

Fikir oldukça benzersiz: Her moda tasarımcısı bir müzik sanatçısıyla eşleştiriliyor. Koleksiyon podyumda sergilenirken, sanatçı da aynı anda, aynı sahnede canlı performans sergiliyor. Her eşleşme yalnızca bu geceye özel olarak hazırlanıyor ve başka hiçbir yerde dinleyemeyeceğiniz yeni düzenlemeler, mashup'lar ve cover'lar içeriyor.

MadWalk bugün Yunanistan'ın en büyük moda ve müzik gecesi konumunda: Atina'daki kapalı spor salonu Tae Kwon Do arenasında tamamen tükenen biletler, ulusal bir televizyon özel yayını ve 3.500'den fazla başvurunun yapıldığı açık bir model seçmesi.

Bu yılın teması «We are all made of stars» oldu.

Gecenin öne çıkan anlarından biri LEGO Daisy Dress oldu: 12.000 LEGO parçasından yapılan ve üzerine 790 çiçeğin tek tek elle yerleştirildiği bir couture elbise. Tasarımcı Nora Sarman ile LEGO Certified Professional unvanlı Balázs Doczy tarafından yaratılan bu elbise, Yunanistan'da ilk ve tek olarak MadWalk'ta, gecenin sunucusu Vicky Kaya tarafından taşındı.

Eski Hollywood ihtişamı, canlı bir Beyoncé mashup'ı ile sahneye taşındı: Şarkıcı LILA, Celia Kritharioti'nin püsküller, tüyler ve organze rozetlerden oluşan koleksiyonu için Beyoncé ile Adriano Celentano'nun «Prisencolinensinainciusol» parçasını bir araya getirdi.

Arena konfeti yağmuru altında kaybolmadan önce büyük final Eurovision yıldızı Eleni Foureira'ya aitti.

MadWalk. Modanın müzikle buluştuğu yer.