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İngiltere tahtının varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki kır evine kimliği belirsiz kişilerin girdiği bildirildi. Sandringham arazisinde yer alan Anmer Hall adlı konuta izinsiz giriş yapıldığı belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sırasında Prens William, Kate Middleton ve üç çocukları George, Charlotte ile Louis evde bulunmuyorlardı. 10 yatak odalı Anmer Hall, 2011 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından çifte düğün hediyesi olarak verilmişti. Çift, burayı genellikle tatillerde ve kısa süreli dinlenmelerde kullanıyor; asıl ikametgâhları ise Londra'nın batısındaki Windsor bölgesinde bulunuyor.

Norfolk Polisi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İzinsiz girişin nasıl yapıldığı, şüphelilerin kim olduğu ve evden herhangi bir eşyanın alınıp alınmadığına dair detaylar henüz netleşmiş değil.

Olayın gündeme geldiği gün Prens William, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile 10 Downing Street'te bir araya geldi. Kraliyet üyelerinin başbakanlık konutu ziyaretleri genel olarak seyrek olduğu için bu görüşme dikkat çekti. Geçmişte Kraliçe II. Elizabeth 1955'te Winston Churchill ile burada buluşmuş, 2012'de Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıştı. Prenses Diana ise 1989 yılında Downing Street'i ziyaret etmişti.