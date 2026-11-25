Eğlence

Can Bonomo, Bebek'te oğlu Roman'ı okuldan almaya geldi. Trafiğe motosikletli çözüm bulduğunu söyleyen şarkıcı, oğluna kask taktı. Ancak aynı özeni kendisi göstermedi; trafiğin yoğun olduğu bölgede kasksız yolculuk yapan Bonomo, kısa süre sonra gözlerden uzaklaştı.

Bonomo, bu sırada eşi oyuncu Öykü Karayel'in Altın Portakal Film Festivali'nde 'Artakalan' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmasıyla ilgili de konuştu. Eşinin başarısından gurur duyduğunu belirten Bonomo, "Çok gurur verici. Eşim ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu oluyorum tabii ki" dedi.

Öykü Karayel, film gösterimi nedeniyle şu an Trabzon'da bulunuyor. Eşini bir gündür görmediğini söyleyen Can Bonomo, ona duyduğu özlemi dile getirdi.

2018 yılında evlenen çift, 2021 yılında oğulları Roman'ın doğumuyla anne ve baba olmuştu.

Kask mevzusu şaka mı? Oğluna kask takıp kendisi kasksız giden bir babanın özgüveni gerçekten başka seviye.