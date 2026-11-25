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AnnaLynne McCord, Days of Our Lives dizisinde yer almasıyla finansal anlamda batmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı. Oyuncu, 2024 yılında dizi için teklif aldığı sabah, kredi kartı borçlarını ödeyecek parasının bile olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini belirtti.

McCord, sektördeki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, bir an zirvedeyken her şeyin tamamen değişebileceğini söyledi. Aynı günün öğleden sonrası Marnie tarafından aranarak dizide oynayıp oynamayacağının sorulmasıyla rahat bir nefes alan oyuncu, teklife içten bir "Evet, isterim" yanıtı verdi.

Bu karar sadece borçlarını ödemesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda McCord'a Gelecek Vaad Eden En İyi Yetenek dalında Emmy adaylığı getirdi. Yaşadıklarını "Sanki yeniden doğuyordum" diyerek özetleyen oyuncunun özel hayatı da yolunda gidiyor. McCord, Ağustos ayında spor yıldızı Danny Cipriani ile Los Angeles'taki evlerinin arka bahçesinde evlendi.

Kamera önündeki kariyeri uzun süredir devam eden oyuncu, daha önce Ugly Betty, The O.C, Greek, 90210 ve Nip Tuck gibi yapımlarda da rol almıştı. Bir gün her şeyin değişebileceği gerçeği gerçekten ürkütücü ama neyse ki AnnaLynne'in hikayesi mutlu sonla bitmiş. Sizce Hollywood'da bir anda parlayıp sönmek kaçınılmaz mı?