Eğlence

Üsküdar'da objektiflere yansıyan İlker Aksum, televizyon sektöründeki uzun çalışma saatleri ve oyunculardan istenen ücret indirimlerini eleştirdi. Sektördeki asıl problemin çalışma süreleri olduğunu belirten oyuncu, set çalışanlarına ve oyunculara fatura çıkarılmaya çalışıldığını söyledi ve bunun olmaması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Kendi ücretinde indirim yapıp yapmayacağı sorulan Aksum, teklife karşı çıktığını belirterek "Yüzde 0,1 bile indirim yok" dedi. Kendisini işine ciddi sahip çıkan ve mücadele içinde olan bir oyuncu olarak tanımlayan Aksum, teklifi kabul etmediğini söyledi.

Sektördeki çalışma koşullarının bu şekildeyken ücretlerin düşürülmeye çalışılması gerçekten şaka gibi. Hakkını arayan bir oyuncu görmek güzel, bakalım başka kimler bu duruma itiraz edecek?