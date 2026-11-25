Eğlence

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir esnafın hediye ettiği bisikletiyle ilk sürüşünü yapan yedi yaşındaki küçük kız, yanlışlıkla park halindeki bir otomobile sürttü. Olay sonrası araç sahibinin yakını olduğu belirtilen bir kadın, çocuğun bisikletini defalarca yere vurarak parçaladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay büyük tepki topladı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen anne ve oğlunu ifadeleri için merkezde ağırladı; ancak tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtilerek şahıslar serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki görüntülere Instagram hesabından anında tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, küçük kızı ve ailesini buldu. Akalın, bisikleti parçalanan çocuğa yeni bir bisiklet hediye etti. Bu anlamlı hareket, sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı.

Kötü niyetli insanların yanında hala böyle koca yürekli insanlar olduğunu görmek güzel, değil mi?