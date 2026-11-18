Eğlence

Hadid ailesi özel hayatla yine gündemde. İş insanı Mohamed Hadid, televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Keni Silva ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Keni Silva, Beverly Hills'teki lüks bir restoranda gerçekleşen evlenme teklifiyle ilgili anılarını anlatırken, geceyi Çok güzel, samimi bir akşamdı, tam da değer verdiğim türden bir an diyerek özetledi. Silva, Hadid'in kendisini her zaman güldürmesinden ve hırslarını desteklemesinden çok etkilendiğini belirtti. Aşkın bir son kullanma tarihi olmadığını savunan Silva, Yeniden başlayabilirsiniz, yeniden aşkı bulabilirsiniz ve hala peri masalınıza sahip olabilirsiniz sözleriyle romantik bir açıklama yaptı.

Daha önce iki kez evlenen Mohamed Hadid ise nişanlısının sadeliğine, hayata ve çocuklarına olan bağlılığına vurgu yaptı. Hadid, Keni Silva için Keni'de en çok sevdiğim şey sadeliği, hayata olan sevgisi ve çocuklarına olan sevgisi. Kalbini anladığım anda ona neredeyse anında aşık oldum ifadelerini kullandı.

Çiftin düğün tarihi henüz netleşmedi ancak nişan sürecinin tadını çıkardıkları belirtiliyor.