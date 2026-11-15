Mahsun Kırmızıgül'den yılbaşı ücretlerine sitem: Abartılıyor kardeşim

Eğlence

Kıbrıs'ın 43. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları için sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yılbaşı konser ücretlerine dair dönen astronomik rakamlara tepki gösterdi. Durumdan rahatsız olan Kırmızıgül, "Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. Nasılsın, iyi misin? diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim" diyerek rakamların şişirildiğini belirtti.

Sadece sahne değil, sinema sektöründeki ekonomik sıkıntılara da değinen sanatçı, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ve "biz" olmanın önemini vurguladı. Sinemanın her zaman gönlündeki aslan olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, sahne şovunda çocukluk görüntüleriyle düet yaptığını da ekledi. Artık sadece şarkı söylemenin yetmediğini, sahnede bir hikâye anlatmak gerektiğini düşünen Kırmızıgül'ün bu çıkışıyla, yılbaşı bütçelerini şimdiden ayarlayanları biraz rahatlatmış olabilir miyiz?