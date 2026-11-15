Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Leyla'nın doğum günü kutlaması

Eğlence

Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Sosyal medya hesabından organizasyon detaylarını ve kutlama karelerini paylaşan oyuncunun paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Pastası ve Detaylar Dikkat Çekti

Kutlamada özellikle özenle hazırlanan doğum günü pastası sosyal medyada beğeni topladı. Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın doğum gününde giydiği kıyafeti de takipçileriyle paylaştı. Ayrıca oyuncunun kutlama için kendine makyaj yaptırdığı da dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Gizemli Tavır Sürüyor

Çocuklarının özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bu kutlamada da kızı Leyla'nın yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Zeynep Çamcı'dan Müjdeli Haber

Ekranların tanıdık yüzlerinden Zeynep Çamcı da özel hayatından gelen güzel bir haberi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafçı Serhat Bayram ile 11 yıl önce evlenen oyuncu, bebek beklediğini duyurduğu sürecin ardından doğum yaptığını netleştirdi.

Zeynep Çamcı, oğlu Can ile çekilen ilk fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımına Hoş geldin Can'om! notunu düşen oyuncuya sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

Ünlülerin Çocukları

Sektördeki pek çok ismin çocukları da gündemdeki yerini koruyor. Bestemsu Özdemir'in oğlu Sarp Marco, Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz ve İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora bu isimlerden bazıları. Ayrıca Eda Erol'un oğlu Baran, Sahra Işık'ın oğlu Pamir ve Ceyda Ateş'in kızı Talia da dikkat çekiyor.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un oğlu Ali, Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un kızları ile İlker Aksum'un kızı Lila'nın yanı sıra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz de listede. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğlu Atlas, Gürgen Öz'ün kızı İda Su ve oğlu Maxim ile Deniz Karsu'nun oğlu Blues de merak edilen isimler arasında.

Dönmez Schrama ve Selahattin Paşalı'nın kızı Pera, Esra Erol'un oğulları Ömer ve İdris, Ali Cemre Kemer'in kızı Karla ve oğlu Kerem ile Seda Bakan'ın kızları Leyla ve Ela da ünlü çocukları arasında yer alıyor. Ayrıca Çılgın Sedat'ın oğlu Siraç, Marc Cucurella'nın oğlu Mateo, Özgün Uğurlu'nun çocuğu Ediz ve Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan da dikkat çekiyor.

listenin devamında Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya, Acun Ilıcalı'nın kızları, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu bulunuyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ve Leyla, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çocukları Ömer ve İrem ile Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizleri de listede.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Toprak ve Maya, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina, Aslı Enver'in kızı Elay ile Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan da mevcut. Emine Ün'ün kızı Duru Ün, Emrah'ın çocukları Elyesa ve Eleysa, Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural da ünlü isimlerin çocukları arasında.

Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada, Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira ve Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı da listelenen isimler.

Son olarak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem, Alişan ile eşi Buse Varol'un çocukları Eliz ve Burak, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un çocukları Kuzey ve Uzay, Özge Özberk'in oğlu Leo, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Suat Sungur ve eşi Ahu Sungur'un oğlu Ege Yücel Sungur, Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira, Coşkun Sabah'ın kızları Roza ve Helen, Songül Karlı'nın oğlu Efe, Furkan Gümüş ve Nefise Karatay'ın kızı Maya, Nur Fettahoğlu'nun kızı Elisa ile Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter de ünlülerin çocukları arasında yer alıyor.