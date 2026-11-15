Genel kültür savaşlarında Garfield şoku: Hangisi köpek değil?

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Genel kültür yarışmalarının vazgeçilmez sorusu olan "Hangi ünlü çizgi karakter köpek değildir?" sorusunun cevabı, şaşırtıcı bir şekilde Garfield. Jim Davis'in kaleminden çıkan Garfield aslında turuncu renkli bir tekir kediyken; Snoopy, Scooby-Doo ve Rin Tin Tin isimli karakterlerin tamamı köpek türünde.

Amerikalı karikatürist Jim Davis'in yarattığı kurgusal bir karakter olan Garfield, ilk kez 19 Haziran 1978 tarihinde yayımlanan çizgi bantla okurlarıyla tanıştı. Turuncu ve siyah çizgili görünümüyle dikkat çeken bu kedi, sadece türüyle değil, kendine has kişiliğiyle de ikonikleşti. Özellikle lazanyaya olan düşkünlüğü, uyumayı çok sevmesi ve pazartesi günlerinden nefret etmesi, Garfield'ı diğer karakterlerden ayıran en belirgin özellikler. Sahibi Jon Arbuckle ile yaşadığı evin içinde, aynı zamanda Odie adında bir köpekle olan ilişkisi de hikâyenin merkezinde yer alıyor. Çizgi roman dünyasından çıkan Garfield, zamanla animasyon dizileri ve sinema filmleriyle ekranlara taşınarak popülerliğini artırdı.

Köpeklerin Dünyası: Snoopy ve Scooby-Doo

Seçeneklerde yer alan diğer isimlere baktığımızda, her birinin farklı bir köpek cinsiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Charles M. Schulz tarafından yaratılan ve Peanuts çizgi bandının yıldızı olan Snoopy, bir beagle cinsi köpek. İlk kez 1950 yılında yayımlanan karakter, Charlie Brown'ın köpeği olarak tanınsa da Snoopy'nin hayal dünyasında farklı rollere bürünmesi, çizgi bandın bilinen özellikleri arasında bulunuyor.

Gizem çözücü Scooby-Doo ise 1969 yılında başlayan "Scooby-Doo, Where Are You!" adlı animasyon dizisiyle hayatımıza girdi. Danua, yani Great Dane cinsi bir köpek olan Scooby, Shaggy ve diğer arkadaşlarıyla birlikte gizemli olayları araştıran ekibin en renkli üyesi. Snoopy daha çok çizgi roman dünyasına hitap ederken, Scooby-Doo gizem ve macera temalı animasyon dizileriyle ön plana çıkıyor.

Gerçek Hayattan Beyaz Perdeye: Rin Tin Tin

Listenin en farklı ismi olan Rin Tin Tin, kurgusal bir çizgi karakter olmanın ötesinde gerçek bir hikâyeye sahip. Alman çoban köpeği olan Rin Tin Tin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Amerikalı asker Lee Duncan tarafından bulundu. ABD'ye götürülen köpek, 1920'li yıllarda sessiz sinema filmlerinde rol almaya başladı. Sinemada yakaladığı bu devasa başarı, karakterin ilerleyen yıllarda televizyon yapımlarına da uyarlanmasının önünü açtı. Bu yüzden Rin Tin Tin, diğerleri gibi sadece bir çizim değil, gerçek bir köpeğin sinema kariyerine dayanan bir figür.

Özetle; beagle cinsi Snoopy, Danua cinsi Scooby-Doo ve Alman çoban köpeği Rin Tin Tin köpekler sınıfındayken, lazanya aşığı Garfield turuncu bir tekir kedi olarak bu grubun dışında kalıyor. Bu yarışma sorusunda doğru seçenek B şıkkı, yani Garfield.