Kızılcık Şerbeti'ndeki şok veda: Murat Aygen neden ayrıldı?

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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Lider karakteriyle karşımıza çıkan Murat Aygen, sadece iki bölüm sonra diziden ayrılma kararının detaylarını paylaştı. ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın konuğu olan oyuncu, hikayenin gidişatına dair itirazlarını ve ayrılık sürecini ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

Aygen, rol teklifi geldiğinde hikaye başka bir yöne saparsa süreçten ayrılacağını en başında belirttiğini söyledi. Kötücül karakterler oynadığını ancak belli kuralları olduğunu vurgulayan oyuncu, "Ben cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem" diyerek belirsizliklerin olduğu yerlerden uzaklaşmak istediğini belirtti.

Kırılma noktası ise senaryodaki tek bir cümle olmuş. Senaryoda "Liderin gerçek yüzü ortaya çıkar" ifadesini gördüğü an menajerine yazdığını anlatan Aygen, ekibin değişmesiyle kurulan yeni hikayenin kendisine uymaması üzerine sürecin hızlıca noktalandığını açıkladı. 30 Ekim'de verdiği bir röportajda da bu durumu dile getiren oyuncu, ayrılığın senarist değişikliğiyle bir ilgisi olmadığını eklemişti.

Programda sunucunun "Ölmeden çıktınız" yorumuna karşılık, "Benim için Lider öldü" cevabını veren oyuncu, ayrılığını yapım tarafına kibar bir dille ilettiğini ve aynı şekilde karşılık aldığını söyledi. Lider karakteri dizide ölmedi ancak Aygen için hikaye tamamen kapandı.

Karakterle bu kadar kısa sürede vedalaşması gerçekten şaşırtıcı, sizce prensiplerine sadık kalması doğru bir karar mı?