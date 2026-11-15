Dilan Çiçek Deniz'den sektördeki kaşe adaletsizliğine sert çıkış

Eğlence

Dilan Çiçek Deniz, sektördeki kaşe eşitsizliği hakkında konuştu. Paylaşılan bir tabloda ilk beşteki isimlerin erkek olmasıyla başlayan rahatsızlığının, kendisini yapımcılığa ittiğini belirten Deniz, erkek başrollere göre kadın partner belirlenmesi nedeniyle birçok projeyi reddettiğini söyledi. Beş yıldır ana akım medyada yer almamasının sebebi de tam olarak bu düzen.

Sadece kaşelerle değil, telif haklarıyla da ilgilenen oyuncu, müzik sektörünün sendikalaşma konusunda daha iyi olduğunu düşünüyor. Oyuncuların da telif haklarını alabilmesi durumunda herkesin aynı bütçeyi kazanabileceğini savunan Deniz, konunun en önemli başlık olduğunu vurguladı.

Son olarak 'Amadeus' tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluşan Dilan Çiçek Deniz, tiyatro sahnesinin tadının başka olduğunu söylerken, setlerin kaosunu ve temposunu özlemediğini söylemeyeceğinin altını çizdi.

Kendi kurallarını koyup yapımcı koltuğuna geçmekle en doğrusunu yapmış, bizce bu duruşun arkasında durmaya devam etsin.