Eğlence

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde senaryo gereği hayatını kaybeden Satılmış Ağa karakteri için memleketi Kastamonu'da lokma dağıtıldı. Karakterin hayranları tarafından organize edilen etkinlik, Nasrullah Camisi Meydanı'nda gerçekleşti.

Satılmış Ağa'yı canlandıran oyuncu Taner Ayyıldız da etkinliğe katıldı. Karakterin sevildiğini bildiğini ancak adına lokma dağıtılacağını tahmin etmediğini belirten Ayyıldız, ölüm sahnelerinin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu ve kendisini de duygulandırdığını söyledi.

Kastamonulu bir oyuncu olarak memleketini dizide temsil etmeye çalıştığını anlatan Ayyıldız, sosyal medyadaki editler ve hikaye paylaşımlarıyla karaktere gösterilen ilgi için teşekkür etti. Hayranlarına seslenen oyuncu, Satılmış Ağa gitti diye dizi bitmedi yani diyerek izleyicileri diziyi takip etmeye devam etmeye çağırdı.

Dizi dünyasında böyle olaylar ilk değil. Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır karakteri için 8 Nisan 2004'te gıyabi cenaze namazı düzenlenmişti ve o tarihten itibaren her yıl ölüm yıl dönümünde lokma dağıtılmaya devam ediliyor.