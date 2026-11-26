Eğlence

Sana Tutuluyorum şarkısıyla dijital platformlarda ve sosyal medyada yüksek dinlenme sayılarına ulaşan Hasan Gözetlik, başarısının sırlarını Smart Sahne programında anlattı. Şarkının çıkış süreciyle ilgili olarak "Şarkıyı ilk olarak benim sevmem gerekiyordu, öyle de oldu" diyen müzisyen, 2026 yılının kendisi için güzel geçtiğini ve özellikle son dört ayını stüdyoda geçirdiğini belirtti.

Klipte çırak rolüyle dikkat çeken kişinin aslında oğlu Altan olduğunu açıklayan Gözetlik, oğlunun Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Trompet Bölümü'nü kazandığını müjdeledi. Altan'ın gelecekte besteci veya orkestra şefi olabileceğini dile getirdi.

Müziğin kendisine aileden miras kaldığını belirten Hasan Gözetlik, babasının ve dedesinin de müzisyen olduğunu söyledi. Çocukken başka bir meslek seçeneğinin pek kalmadığını vurgulayan Gözetlik, ilk oyuncağının klarnet olduğunu, ardından asma davul ve trompetin geldiğini anlattı. Sakiler grubundaki altı buçuk yıllık süreçte "Dünyadan Uzak" şarkısıyla güçlü bir çıkış yakaladıklarını da ekledi.

Kariyerinin dönüm noktalarından birinin 13 yaşındayken kuzeni Hüsnü Şenlendirici sayesinde Sezen Aksu ile tanışmak olduğunu belirten müzisyen, Sezen Aksu'nun sahnede arkasındaki müzisyenlerin kendisine çalmak için 25 yıllarını harcadığını söylediğini aktardı. Sonrasında Sezen Aksu'nun orkestrasına katılan Gözetlik, yaklaşık üç yıl boyunca onunla çalışma ayrıcalığını yaşadığını söyledi.

Özel hayatına dair detayları da paylaşan Gözetlik, 21 yaşında evlendiğini ve 15 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğünü dile getirdi. Eşi Gönül Gözetlik’in yemeklerine olan hayranlığını belirten müzisyen, evlilik konusunda biraz daha geç karar vermiş olmayı tercih edebileceğini itiraf etti. Müzik dışındaki en büyük tutkusunun ise Fenerbahçe olduğunu belirten Gözetlik, maçları yakından takip eden sıkı bir taraftar olduğunu ekledi.

Klipte oğluna rol verip sonra trompet bölümünü kazandığını öğrenmek tam bir 'başarılı baba' hamlesi değil mi?