Eğlence

Jennifer Lopez, sahne tarzıyla her zaman dikkat çeken isimlerden biri. Hayranları genellikle tarzını çok beğenip her şeyi üstüne yakıştırsa da, bazıları artık sahne kostümlerinin yaşına uygun olmadığını ve çok açık saçık olduğunu düşünüyor. Özellikle konserlerinde tercih ettiği, vücudunu saran derin kesimli pırıltılı mayolar ve vücut çorapları (bodysuit) ile topuklu ayakkabıları onun imzası haline gelmiş durumda.

Şarkıcının bu iddialı seçimleri sadece hayranlarının değil, çocuklarının da dikkatini çekmiş. Jennifer Lopez, The JLo Show tanıtımı için katıldığı The Drew Barrymore Show'da, on yıl önce oğlu Max'ten aldığı bir yorumu paylaştı. Olay, çocukların yedi yaşlarında, sekiz yaşına girmek üzere olduğu dönemde Las Vegas'taki ilk gece açılışında yaşanmış. Gösteriden sonra yanına gelen Max'in, beklediği övgülerin aksine ona, Anne! Neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun? diye sorduğunu anlattı.

Lopez, oğlunun bu sorusu karşısında Ah, evet, senin için tuhaf olmalı diyerek durumu karşılamış. Ardından oğluna, Ben bir şov kızıyım (showgirl). Ben bir dansçıyım bebeğim, ben bir şov kızıyım. Benim işim bu şeklinde cevap vermiş. Oğlundan gelen bu yorum Lopez'i durdurmamış; geçtiğimiz on yıl boyunca pantolonsuz tarzını hem sahnede hem de günlük hayatında sürdürmeye devam etmiş.

57 yaşına gelmesine rağmen spora, egzersize, beslenmesine ve sağlığına çok dikkat eden şarkıcı, sahnede dans etmeye ve şarkı söylemeye devam ediyor. Kendi tarzı ve görkemli şovlarıyla dikkat çeken Lopez, Las Vegas'taki son konser serisi Up All Night'ı da tamamladı. Bu şovun ve vücut çoraplarının detaylarının yer aldığı The JLo Show ise dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

Sizce JLo'nun 'şov kızı' savunması yeterli mi, yoksa Max haklı mı?