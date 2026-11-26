Kazım Koyuncu filmi için ilk görüntüler geldi
Beklenen an geldi ve Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan filmin afişiyle birlikte fragmanı yayınlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun, sanatçının görünümüne büründüğü ilk görüntüler nihayet izleyiciyle buluştu.
Çernobil’in gölgesindeki çocukluk yıllarından ‘İşte Gidiyorum’ şarkısına uzanan hikâye, 1 Ocak 2027'de sinemalarda olacak.
Sizce Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'nun ruhunu ve enerjisini ekrana yansıtabilmiş mi?
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.