Eğlence

Britanya merkezli Telegraph, dünyanın yemek için en iyi 20 şehrini sıraladı ve İstanbul'u da bu listeye dahil etti. Şehrin tanıtımı için baklava tercih edilirken, Türk mutfağının mirasının Kırım'dan Yemen'e, Mısır'dan Macaristan'a kadar uzanan Osmanlı İmparatorluğu etkisiyle övüldüğü görülüyor.

Listede seyyar satıcıların midye ve kestanesi övgü alırken, asıl vurgu Boğaz kıyısındaki deniz ürünleri restoranlarına yapılmış. Ayrıca ocakbaşı kebapçılarının yanı sıra Karaköy'de baklava yenmesi de öneriler arasında yer alıyor. Gurme bir tur planı yapanlar için nokta atışı tavsiyeler gelmiş oldu.

Sizce İstanbul'u bu listede en iyi temsil eden lezzet gerçekten baklava mı, yoksa başka bir şeyler mi eklemeliydiler?