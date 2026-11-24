Müzik

Evden çıkarken ya da markete giderken daha merdivenleri inmeden kulaklıklara sarılmak artık refleks haline geldi. En sevdiğimiz çalma listesi, sürükleyici bir podcast veya bir telefon görüşmesi olmadan yürümek, sanki doldurulması gereken rahatsız bir boşlukmuş gibi hissettiriyor. Ancak sabah akşam beynimizi uyaranlarla bombardıman yağmuruna tutmanın ruhsal enerjimiz üzerinde ciddi bir maliyeti var.

Günde sadece 20 dakika bile olsa zihni boş bırakmadığımızda, beyin yaşadıklarını düzenleyemiyor, duyguları işleyemiyor ve vites düşüremiyor. Bu durum, ağır bir fiziksel iş yapmamış olsak bile kendimizi sürekli yorgun hissetmemize neden oluyor.

Kulaklıkları evde bırakıp sadece kendi adımlarımızı dinleyerek yürüdüğümüzde ise beyinde üç etkileyici değişim yaşanıyor. İlk olarak, dışarıdan gelen yabancı düşünceler ve şarkı sözleri kesildiğinde beyin 'varsayılan mod' denilen duruma geçiyor. Ekran ve baskı olmadan çalışan zihin, sınıflandırılmamış bilgileri birbirine bağlamaya başlıyor; bu da günlerdir çözülemeyen sorunlara karşı aniden en zeki fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

İkinci olarak, sevdiğimiz müzikler veya heyecanlı sohbetler bile sinir sistemini bir tür tetikte tutma haliyle uyarır. 20 dakikalık sessiz bir yürüyüşte ise yaprak hışırtıları, uzaktan gelen sesler ve nefes alışverişi gibi çevresel sesler kalp atışlarını yavaşlatıyor ve stres seviyesini belirgin şekilde düşürüyor.

Son olarak, kulaklıkların dikkat dağıtıcı etkisinden kurtulunca gökyüzünün renkleri, binaların detayları ve vücudun o anki hisleri yeniden fark edilmeye başlanıyor. Bu basit farkındalık hali, insanı ana döndürerek günün yaşanmadan geçip gittiği hissini ortadan kaldırıyor.

Sizce de beynimize biraz 'sessiz mod' arası vermenin vakti gelmedi mi?