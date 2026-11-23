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Almanya'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören rapçi Hakan Durmuş'tan haber bekleyenler için avukatı Şükrü Sarıdere sosyal medyada bir güncelleme paylaştı. 53 yaşındaki sanatçının genel sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Durumun pozitife dönmesi hepimizi mutlu etse de konser bekleyenler için üzücü bir detay var. Avukat Sarıdere, 12 Aralık 2026 tarihinde gerçekleşmesi planlanan konserin şu an için iptal edildiğini bildirdi.

Killa Hakan'ın tedavisi hâlâ yoğun bakımda devam ediyor ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.